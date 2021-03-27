Уникальная концепция элитного загородного комплекса Odin House объединяет в себе инновационные технологии и естественную природу — уединенное тихое пространство пронизано свежим лесным воздухом, наполняя его жизненной энергией
Апартаменты
Банкетная зона
Мангальная зона
Банный комплекс
Бассейн и бочка Фурако
Невероятная красота природы и окружающей среды служит источником вдохновения для наших апартаментов — светлые и просторные номера с деревянными акцентами, оригинальным дизайном, уникальными авторскими картинами и мебелью ручной работы
Вы можете арендовать апартаменты в доме на базе отдыха Odin House для премиального отдыха недалеко от Казани и самим проникнуться атмосферой этого места
от 100 000 ₽ / сутки
Вся база только для Вас: без посторонних
Питание от шеф-повара Odin House*
5 двухместных номеров для проживания
Профессиональная зона барбекю и камин
Банный комплекс на 4 часа
Звуковое оборудование, светомузыка, караоке
*доп.услуга