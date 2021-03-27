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Odin House — место силы

Загородный комплекс
премиального отдыха

КОМПЛЕКС

Аутентичная атмосфера
настоящей скандинавской сказки

Уникальная концепция элитного загородного комплекса Odin House объединяет в себе инновационные технологии и естественную природу — уединенное тихое пространство пронизано свежим лесным воздухом, наполняя его жизненной энергией

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ИНФРАСТРУКТУРА

Премиальный отдых с полноценной инфраструктурой посреди леса

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аренда зимнего домика

Банкетный зал

Зона барбекю

Номера

Банный комплекс

Бассейн

Дом в лесу
  • Банкетный зал
  • Зона барбекю
  • Номера
  • Банный комплекс
  • Бассейн
  • Дом в лесу
Номера
Банкетный зал
Зона барбекю
Банный комплекс
Бассейн
Озеро
Дом в лесу
🏡

Апартаменты

🍽

Банкетная зона

🔥

Мангальная зона

🪵

Банный комплекс

🏊

Бассейн и бочка Фурако

ПРОЖИВАНИЕ

Комфортные апартаменты
и погружение в атмосферу

  • 2-местный номер
  • 30 и 37 м2
  • Кровать king-size
  • Собственная ванная комната
  • Халаты, тапочки, полотенца
  • Средства личной гигены
  • Утюг, гладильная доска, фен
  • Wi-Fi на всей территории
  • Роскошный вид на лес

Невероятная красота природы и окружающей среды служит источником вдохновения для наших апартаментов — светлые и просторные номера с деревянными акцентами, оригинальным дизайном, уникальными авторскими картинами и мебелью ручной работы

Вы можете арендовать апартаменты в доме на базе отдыха Odin House для премиального отдыха недалеко от Казани и самим проникнуться атмосферой этого места

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Бронирование базы

+7 (937) 570 63 61

от 100 000 ₽ / сутки

Вся база только для Вас: без посторонних

Питание от шеф-повара Odin House*

5 двухместных номеров для проживания

Профессиональная зона барбекю и камин

Банный комплекс на 4 часа

Звуковое оборудование, светомузыка, караоке

*доп.услуга

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